طبيب يوضح سبب زيادة إصابات الشباب بالنوبات والجلطات القلبية

التدخين

الوجبات السريعة والجاهزة

العوامل الوراثية

العوامل النفسية

المخدرات

كثرت النوبات القلبية بشكل كبير بين الشباب صغار السن، وتحدث تلك الجلطات عندما تتعثر الدماء في السير في الشرايين ولا تصل للقلب بالمعدل الطبيعي المطلوب، مما يؤدي إلى خلل كبير في عمل عضلة القلب ويضعفها، ويحتاج المصاب إلى التدخل الجراحي.ويتحدث الدكتور يحيي زكريا، أخصائي جراحة القلب، في تصريحات لـ"الدستور"، عن سبب ارتفاع إصابة الشباب صغير السن بالنوبات القلبية، والأعراض المصاحبة لها.ويقول "زكريا": "إن النوبات القلبية تتسبب في أعراض تحذيرية مسبقة ولكن قد لا يشعر بها المريض خاصة الشباب وهي:- فقدان في الشهية.- تعب عام في الجسم.- ضيق في التنفس.- سرعة دقات القلب.- عدم القدرة على القيام بمجهود.- التعب بمجرد القيام بالمجهود الطبيعي الذي كان يمارسه الشخص يوميا.- دوخة وصداع.- التعرق المفرط.ويستكمل: "قبل 10 سنوات كانت الفئات الأكثر عرضة للنوبات القلبية هم كبار السن فقط، والمدخنين، ومرضى السمنة والذين يعانون من ارتفاع شديد في الكوليسترول.وأوضح أبرز أسباب الإصابة بالنوبات القلبية، والتي تؤدي إلى ارتفاع أعداد المصابين من الشباب بالنوبات القلبية، وهي:وهو أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات القلب وانسداد الشرايين والأوعية الدموية، والإفراط فيه يزيد من احتمالية حدوث نوبات قلبية مفاجئة بين الفئات الأقل عمرا، وظهور أنواع عديدة من الدخان والسجائر والشيشة والسجائر الإلكترونية ذات النكهات المتعددة، وغيرها من أشكال النيكوتين الأكثر ضررًا وتأثيرًا على الصدر والقلب.أصبحت مطاعم الأكلات الجاهزة تنتشر بشكل كبير، وأصبح يعتمد عليها الشباب في وجباتهم بشكل يومي، وتحتوي تلك الوجبات على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما يؤثرعلى عملية التمثيل الغذائي للجسم وجعلها بطيئة، فيقوم الجسم بامتصاص تلك الدهون الضارة التي تترسب على الأوعية وتتسب في انسدادها، وتؤدي أيضًا لارتفاع نسبة الكوليسترول بصورة كبيرة، ويزداد الخطر، كلما كان الشخص يعتمد على أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الزيوت والدهون.تزيد العوامل الوراثية من احتمالية حدوث النوبات القلبية، فإذا كانت أمراض القلب ضمن الأمراض الوراثية في العائلة فالشخص معرض للإصابة بالنوبات القلبية، خاصة إذا كان يتبع عادات غير صحية تساهم في سرعة الإصابة بتلك المشكلات مثل التدخين، وتناول الطعام غير الصحي.أغلب حالات الشباب المصابين كانت بسبب التعرض لأزمات نفسية وضغط عصبي والتوتر النفسي.تعتبر الأنواع الجديدة من المخدرات والمنتشرة في الأسواق بصورة كبيرة، ومتاحة في أيدي عدد كبير من الشباب، من العوامل المؤثرة في حدوث مشكلات القلب، فتناول جرعات كبيرة مرة واحدة من مخدر معين يؤثر على الدماغ، وكذلك القلب وقد يعرض الشخص لحدوث النوبات أو الجلطات المفاجئة أو السكتات القلبية.