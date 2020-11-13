مصدر: مصر من أولى الدول التى بادرت بحجز لقاحات كورونا

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة حجزت حصة لها من لقاح شركة مديلنا الأمريكية الخاص بفيروس كورونا.وأوضح المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، والدولة تحاول توفير اللقاح الذي سيثبت فعاليته لوقاية الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة بالفيروس، مثل أصحاب الأمراض المزمنة والفريق الطبي.وأشار المصدر إلى أن مصر من أولى الدول التي حجزت لقاح أوكسفورد الخاص بشركة استرازينكا، كما أنها تشارك في التجارب السريرية للقاخين صينيين وسيكون لها حصة منه بل وستقوم بتصنيعهم فور إثبات فعاليتهم.