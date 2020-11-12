«العربي الحديث» يفضح عماد البحيري وأحمد عطوان: تاريخ طويل من الإجرام والخيانة

عماد البحيري

الإخواني الهارب أحمد عطوان

تمر الأيام وتتكشف حقائق الداعمين لجماعة الإخوان في أنحاء العالم وأذرعها الإعلامية التي دائما ما تهاجم الدولة المصرية والحكومات التي ترفض الإرهاب ومسانديه، ومن خلال التقرير التالي نكشف حقيقة الإعلاميين عماد البحيري وأحمد عطوان.بدأت رحلة الإعلامي الإخواني عماد البحيري كمدرس في محافظة الفيوم المصرية، ثم سافر إلى القاهرة لكي لإعطاء الدروس الخصوصية، لتبدأ حياته عندما تعرف على معلمة تكبره في السن فتزوج ابنتها التي تعمل سمسار عقارات، وفقا للعربي الحديث.وبدأ الوجه الخبيث في دعم جماعة الإخوان والتي صنفت دوليًا كجماعة محظورة، ليهرب إلى تركيا مع زوجته وذلك بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.اكتشفت زوجته والتي تدعى هبة حمدي، خيانته لها مع فتاة تركية، ورغبته في الزواج منها، لتتركه في تركيا وتعود إلى مصر.زوجة عماد البحيري تحفظت لفترة طويلة عن الحديث حول خلافاتها الزوجية مع «البحيري» عقب وصولها القاهرة منذ أسابيع بصحبة ابنتها «آية»، وذلك للتواصل مع أشقاء زوجها بمسقط رأسه بمحافظة بني سويف للتدخل لتطليقها منه، بعد علمها برغبته في الزواج عليها، ومحاولات إنكارها لطلب الطلاق، إلا أنها أكدت رفضها التام لعمل زوجها بقناة الشرق، وأعلنتها صراحة أنها ترفض انضمامه لصفوف مروجين فكر الجماعة الإرهابية وإدعاءاتهم عبر أذرعهم الإعلامية ومنصاتهم التي تبث من الخارج.مطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم صادر في ‘ القضية رقم 1/ 2018 جنايات أمن دولة المحكوم عليه فيها بالسجن 15 عاما والمتهم فيها معه كل من ‘الفنان الهارب هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب.الأمر لا يختلف كثيرًا حول المذيع الإخوانى الهارب أحمد عطوان، والذى يقدم برنامج “الشارع المصرى” على قناة الشرق الإخوانية والتي تبث من تركيا، فله تاريخ طويل من التحول والأكاذيب، وذلك بعد أن تحول من الحزب الوطني إلى جماعة الإخوان، إلى جانب علاقته المشبوهة بالجماعات الإرهابية، وخاصة بعد هروبه عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابى.الهارب أحمد عطوان كان يتخفى قبل 25 يناير 2011 فى عمله رئيسا لتحرير أحد الصحف الإقليمية بمحافظة الغربية، التى كانت تدعم الحزب الوطنى، وذلك بحكم علاقته المعروفة حينها بصفوت الشريف، وكانت مهمته حينها استفزاز النواب بأخبار سلبية للحصول على إعلانات لصحيفته، فى حين أنه كان على تواصل واتصال دائم مع اللجان السرية لجماعة الإخوان الإرهابية، وأحد الداعمين لأفكارها ونشاطها.له تاريخ طويل في الإجرام وصحيفة الحالة الجنائية التابعة له مليئة بالقضايا، فقد سبق الحكم علية في القضية 17508/ 2008 جنح قطور تبديد إيصال أمانة حصر حبس رقم 2738 / 2008، القضية 20651 / 2011 جنايات ثان طنطا سب وقذف غرامة عشرين ألف جنيه ، القضية 22745 / 2010 جنح مركز طنطا تبديد إيصال أمانة حصر حبس 9038 / 2010 غ شهر وكفالة 50ج، القضية 22370 / 2010 جنح مركز طنطا تبديد إيصال أمانة حصر حبس 2067 / 2010 حضوري 48 ساعة.هرب أبو لمعة كما كان يدعى للمعانه في عصر الحزب الوطني المنحال في مصر، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فى 14 أغسطس 2013 إلى لبنان ثم توجه بعدها إلى قطر، ويتنقل الآن ما بين تركيا وقطر بدعم من التنظيم الدولى للإخوان، باعتباره أحد الكوادر التنظيمية المسئولة عن إثارة الفوضى ودعم نشاط الجماعة فى إفشال خطة الدولة المصرية فى التنمية والاستثمار، وتشويه صورة مصر فى الداخل والخارج.كانت هناك علاقات مشبوهة تربط بين أحمد عطوان والهارب أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، فى أزمة القناة فى أبريل 2018 عندما فصل أيمن نور العشرات من العاملين بالقناة الإخوانية، حيث انحاز أحمد عطوان لأيمن نور ضد زملاء المفصولين، ليتم مكافأته بتخصيص برنامج له بشكل يومى ثم يتحول إلى برنامج يدعى “الشارع المصرى” مع عماد البحيرى.