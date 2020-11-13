تحقيقات النيابة فى مقتل مسجل خطر أرشد على صديقه للشرطة فى منشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الخميس بحبس مسجل خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل آخر أرشد عنه الأجهزة الأمنية.وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة تشريح جثة المجني عليه واعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان حول الواقعة.وكشفت المناظرة التي أجرتها النيابة لجثة المجني عليه، أنه مصاب بطلق ناري أدى إلي تهتكات ونزيف تسبب فى الوفاة.وتبين من التحقيقات أن المجني عليه يدعى محمود دنجل، بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهم «عادل قصبة» وعمله مرشد لأحد الأجهزة الأمنية أبلغ عنه في قضية مخدرات فتم ضبط الأخير وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات.وتبين عقب خروج المتهم أنه أراد الانتقام لفترة حبسه فبدأ يخطط لجريمته حتى تخفى له في شارع جانبي وفي الليل أطلق عليه الرصاص ما أدى لمقتله.كان تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا يفيد العثور على جثة مسجل خطر مقتول بطلقات نارية، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم تحديد هوية المجني عليه.وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، تم تتبع خط سير المتهم وضبطه، وتبين وجود خلاف سابق وراء قتله.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.