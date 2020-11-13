رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحقيقات النيابة فى مقتل مسجل خطر أرشد على صديقه للشرطة فى منشأة ناصر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:05 ص
مقتل مسجل
مقتل مسجل
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الخميس بحبس مسجل خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل آخر أرشد عنه الأجهزة الأمنية.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة تشريح جثة المجني عليه واعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان حول الواقعة.

وكشفت المناظرة التي أجرتها النيابة لجثة المجني عليه، أنه مصاب بطلق ناري أدى إلي تهتكات ونزيف تسبب فى الوفاة.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه يدعى محمود دنجل، بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهم «عادل قصبة» وعمله مرشد لأحد الأجهزة الأمنية أبلغ عنه في قضية مخدرات فتم ضبط الأخير وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات.

وتبين عقب خروج المتهم أنه أراد الانتقام لفترة حبسه فبدأ يخطط لجريمته حتى تخفى له في شارع جانبي وفي الليل أطلق عليه الرصاص ما أدى لمقتله.

كان تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا يفيد العثور على جثة مسجل خطر مقتول بطلقات نارية، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم تحديد هوية المجني عليه.

وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، تم تتبع خط سير المتهم وضبطه، وتبين وجود خلاف سابق وراء قتله.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

«سر التمويلات».. عندما أجبرت «دعاء» أيمن نور على الزواج منها بعد 15 سنة من الصحبة

بعد إشعال النار بملابسه.. زوجة الإخواني محمد حسني: «طلبت الخلع»

الصور

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

«إيفونا» يوقع عقدًا لموسمين مع الصفاقسى التونسى

بوركينا فاسو تهزم مالاوى بثلاثية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

لأول مرة.. علماء يرصدون «الحبار المخيف» قرب أستراليا

«الدستور» تهنئ الزميل خالد عادل بمناسبة حفل زفافه

أيام زمان

«لا أكون صداقات.. وهذه أمنيتى الوحيدة».. اعترافات عبلة كامل

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

«إلا رسول الله» تهز جنبات مسرح البالون (صور)

اليوم.. ورشة التنوع والاختلاف بمركز الجزويت فى الإسكندرية

الليلة.. على الهلباوى ينشد ويبتهل فى ساقية الصاوى

خطوط وظلال تطرح كتاب البحث عن الذات الإلهية وراء حجاب اللغة