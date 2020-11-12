الاثنين.. «قومي السينما» يستأنف فعاليات نادي سينما المرأة

يواصل نادي سينما المراة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي فعالياته يوم الإثنين ١٦ نوفمبر في تمام السادسة مساء بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.ويعرض خلال فعاليات النادي مجموعة من الأفلام القصيرة وهي «جميلة» من إخراج يوسف نعمان، و«فوق الركبة» إخراج لبيب عزت.وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتستضيف خلالها الناقد إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.