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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

متوسط سعر خام البلاتين الجمعة 13-11-2020

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:23 ص
خام البلاتين
خام البلاتين
أسامة الشندويلي
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سجل متوسط سعر خام البلاتين اليوم الجمعة 13-11-2020 حوالي 880 دولار للطن، وفقا لسعر بورصة المعادن العالمية.

ويدخل خام البلاتين في الصناعات المعدنية التي تصنعها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تنفذ الشركات مشروعًا للتطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

وتسعى مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في إطار العمل على دعم الصناعة المحلية خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول إلى تخفيض الواردات ودعم الصادرات المصرية من الصناعة المحلية.

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