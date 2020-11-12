أرمينيا: مجالنا الجوي مفتوح للطيران المدني

قالت رئيسة هيئة الطيران المدني في أرمينيا تاتيفيك ريفازيان، اليوم، إن المجال الجوي لبلادها ما زال مفتوحا أمام الطائرات المدنية.ووفقا لما أوردته وكالة «رويترز» فقد نفت ريفازيان تقريرا نشرته في وقت سابق وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أفاد بأن أرمينيا أعلنت منطقة حظر للطيران فوق أراضيها وإقليم ناغورني قرة باغ الذي شهد قتالا على مدى أسابيع بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية.