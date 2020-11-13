حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 13 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائمًا، وتحقق مكاسب كبيرة.عاطفيًا: حاول أن تكون أكثر التزامًا في علاقتك بالشريك، ويفضل أن تصارحه في حقيقة مشاعرك تجاهه.صحيًا: أمراض العصر كثيرة، منها الكوليسترول والتريغليسيريد وغيرهما، علاجها المناسب الحمية والرياضة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.