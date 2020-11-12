3 أشكال للجاكيت المنفوخ في شتاء 2021

- الجاكيت المنفوخ الملون القصير:

- الجاكيت الجلد المنفوخ:

- الجاكيت ذو الخامات المتداخلة:

خلال الأعوام الماضية تحول الجاكيت المنفوخ إلى أكثر القطع انتشارًا في موسم فصل الشتاء فهو يعطي إحساسا بالدفء، بالإضافة لقدرته على مقاومة الأمطار.وظهر الجاكيت المنفوخ خلال عروض دور الأزياء المختلفة بكثير من الصيحات المتنوعة والمتجددة.أتى بطبقتين ما يعطي إحساسا زائدا بالدفء فضلا عن ألوانه القوية مثل الأحمر، ويمكن معه تنسيق تنورة مقلمة بالأسود والأبيض أو أي لون كلاسيكي آخر.من الصيحات الرائجة جدًا في موسم فصل شتاء عام 2021 ويمكن اختياره بالألون الأحمر الداكن أو الأسود أو البني الغامق والرمادي الغامق مع وضع حزام لكي يعطي الخصر قوام رائع.صيحة الجاكيت المنفوخ لشتاء 2021 تحضر ايضًا مع اتجاه جديد لافت هو تداخل الخامات فهناك جاكيت ظهر بقوة خلال عروض أزياء لدور مختلفة مصنوع من القماش المنفوخ مع الفرو الأسود للمزيد من الدفء ولإطلالة جريئة ولافتة.