3 أشكال للجاكيت المنفوخ في شتاء 2021
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:33 م
سلمى بدرطباعة
خلال الأعوام الماضية تحول الجاكيت المنفوخ إلى أكثر القطع انتشارًا في موسم فصل الشتاء فهو يعطي إحساسا بالدفء، بالإضافة لقدرته على مقاومة الأمطار.
وظهر الجاكيت المنفوخ خلال عروض دور الأزياء المختلفة بكثير من الصيحات المتنوعة والمتجددة.
- الجاكيت المنفوخ الملون القصير:
أتى بطبقتين ما يعطي إحساسا زائدا بالدفء فضلا عن ألوانه القوية مثل الأحمر، ويمكن معه تنسيق تنورة مقلمة بالأسود والأبيض أو أي لون كلاسيكي آخر.
- الجاكيت الجلد المنفوخ:
من الصيحات الرائجة جدًا في موسم فصل شتاء عام 2021 ويمكن اختياره بالألون الأحمر الداكن أو الأسود أو البني الغامق والرمادي الغامق مع وضع حزام لكي يعطي الخصر قوام رائع.
- الجاكيت ذو الخامات المتداخلة:
صيحة الجاكيت المنفوخ لشتاء 2021 تحضر ايضًا مع اتجاه جديد لافت هو تداخل الخامات فهناك جاكيت ظهر بقوة خلال عروض أزياء لدور مختلفة مصنوع من القماش المنفوخ مع الفرو الأسود للمزيد من الدفء ولإطلالة جريئة ولافتة.
وظهر الجاكيت المنفوخ خلال عروض دور الأزياء المختلفة بكثير من الصيحات المتنوعة والمتجددة.
- الجاكيت المنفوخ الملون القصير:
أتى بطبقتين ما يعطي إحساسا زائدا بالدفء فضلا عن ألوانه القوية مثل الأحمر، ويمكن معه تنسيق تنورة مقلمة بالأسود والأبيض أو أي لون كلاسيكي آخر.
- الجاكيت الجلد المنفوخ:
من الصيحات الرائجة جدًا في موسم فصل شتاء عام 2021 ويمكن اختياره بالألون الأحمر الداكن أو الأسود أو البني الغامق والرمادي الغامق مع وضع حزام لكي يعطي الخصر قوام رائع.
- الجاكيت ذو الخامات المتداخلة:
صيحة الجاكيت المنفوخ لشتاء 2021 تحضر ايضًا مع اتجاه جديد لافت هو تداخل الخامات فهناك جاكيت ظهر بقوة خلال عروض أزياء لدور مختلفة مصنوع من القماش المنفوخ مع الفرو الأسود للمزيد من الدفء ولإطلالة جريئة ولافتة.
3 أشكال للجاكيت المنفوخ في شتاء 2021
3 أشكال للجاكيت المنفوخ في شتاء 2021
3 أشكال للجاكيت المنفوخ في شتاء 2021
3 أشكال للجاكيت المنفوخ في شتاء 2021
3 أشكال للجاكيت المنفوخ في شتاء 2021
3 أشكال للجاكيت المنفوخ في شتاء 2021