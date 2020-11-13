حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 13 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: يعاودك الحظ مجددًا، فإذا واجهت عرقلة فإنّك تجد العلاج والحلول المناسبة جدًا اليوم.عاطفيًا: تستغلّ جاذبيتك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فتحقق نجاحًا لافتًا طال انتظاره.صحيًا: لا تخف من الأوجاع الطفيفة التي تطرأ على صحتك، لكن هذا لا يمنع من زيارة الطبيب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.