التحالف العربي: اعتراض مسيرة حوثية ثالثة فوق السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض طائرة مسيرة ثالثة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية، حسبما أفادت فضائية الحدث، في خبر عاجل، قبل دقائق.وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق من مساء اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تباعا باتجاه المملكة.