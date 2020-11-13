حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 13 نوفمبر 2020
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:19 ص
قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:
مهنيًا: أطلق مخيلتك وفكّر في ما تريده فعلًا، تحلم وتعبّر عن رغباتك وتمضي في سبيلك مؤمنًا بقدرتك على التنفيذ.
عاطفيًا: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية وهذا يهدّد علاقتكما.
صحيًا: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي صباحًا مدة ساعة على الأقل.
مهنيًا: أطلق مخيلتك وفكّر في ما تريده فعلًا، تحلم وتعبّر عن رغباتك وتمضي في سبيلك مؤمنًا بقدرتك على التنفيذ.
عاطفيًا: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية وهذا يهدّد علاقتكما.
صحيًا: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي صباحًا مدة ساعة على الأقل.