حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 13 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: أطلق مخيلتك وفكّر في ما تريده فعلًا، تحلم وتعبّر عن رغباتك وتمضي في سبيلك مؤمنًا بقدرتك على التنفيذ.عاطفيًا: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية وهذا يهدّد علاقتكما.صحيًا: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي صباحًا مدة ساعة على الأقل.