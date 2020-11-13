حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 13 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا، وخصوصا أنك واجهت سابقًا تراجعًا لافتًا في عملك.عاطفيًا: يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من الداخل.صحيًا: بين الصحة السليمة والصحة شبه السليمة فرق واضح، أنت المسئول عن ذلك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.