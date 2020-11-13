«التعليم» تبحث تقليل الاغتراب بمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إطلاق قرارات جديدة خاصة بشأن الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين بالصفين الأول والثاني الثانوي.وقال محمد فاروق، المسئول عن وحدة مدارس المتفوقين بوزارة التربية والتعليم، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بالنظر للظروف الموجودة والشكاوى المقدمة من أولياء أمور مدارس، قررت الوحدة مناقشة الأمر على فتح تقليل الاغتراب لطلاب الصف الأول والثاني بمدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا، مع عدم ضرورة مناقشة الأمر للصف الثالث".وأضاف: "في حرصنا الدائم على صحة أبنائنا الطلاب تم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا عبر مدارس ستيم وتشمل كافة محافظات جمهورية مصر العربية".واستكمل: "تم التواصل مع كافة إدارات المدارس لتطوير شبكات الإنترنت في جميع المدارس، حفاظًا على التعليم الجيد الذي توفره المؤسسة وتزويد كافة المدارس بأسلوب تقني".