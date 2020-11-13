حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 13 نوفمبر 2020
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:19 ص
قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا: تشعر بالارتياح نوعًا ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية، وقد تحقق أمرًا مذهلًا.
عاطفيًا: حاول أن تبتعد عن الجدال العقيم، لأنّه سيؤثر سلبًا في نوعية علاقتك، وهذا لن يكون في مصلحتك.
صحيًا: ممارسة بعض أنواع الرياضة الجماعية مفيدة، حاول أن تشرك فيها جميع أفراد العائلة.
مهنيًا: تشعر بالارتياح نوعًا ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية، وقد تحقق أمرًا مذهلًا.
عاطفيًا: حاول أن تبتعد عن الجدال العقيم، لأنّه سيؤثر سلبًا في نوعية علاقتك، وهذا لن يكون في مصلحتك.
صحيًا: ممارسة بعض أنواع الرياضة الجماعية مفيدة، حاول أن تشرك فيها جميع أفراد العائلة.