حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 13 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يزيل هذا اليوم بعض الصعوبات والمعوقات من طريقك إلا أنه يجعلك مزاجيًّا جدًّا وقد يحمّلك أعباء.عاطفيًا: تبحث عن استقرارك وتحاول أن تضبط الإيقاع وتعالج المشاكل المتراكمة والمستجدة.صحيًا: تخف آلام الظهر شيئًا فشيئًا بعدما بدأت تمارس رياضة المشي ساعة يوميًا.