حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 13 نوفمبر 2020
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:
مهنيًا: يزيل هذا اليوم بعض الصعوبات والمعوقات من طريقك إلا أنه يجعلك مزاجيًّا جدًّا وقد يحمّلك أعباء.
عاطفيًا: تبحث عن استقرارك وتحاول أن تضبط الإيقاع وتعالج المشاكل المتراكمة والمستجدة.
صحيًا: تخف آلام الظهر شيئًا فشيئًا بعدما بدأت تمارس رياضة المشي ساعة يوميًا.
مهنيًا: يزيل هذا اليوم بعض الصعوبات والمعوقات من طريقك إلا أنه يجعلك مزاجيًّا جدًّا وقد يحمّلك أعباء.
عاطفيًا: تبحث عن استقرارك وتحاول أن تضبط الإيقاع وتعالج المشاكل المتراكمة والمستجدة.
صحيًا: تخف آلام الظهر شيئًا فشيئًا بعدما بدأت تمارس رياضة المشي ساعة يوميًا.