أرمينيا: الاتفاق حول قره باغ لا يمكن اعتباره حلا شاملا

قال وزير خارجية أرمينيا زوغراب مناتساكانيان، اليوم الخميس، إن الاتفاق حول وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ السلام، لا يمكن اعتباره حلا شاملا للنزاع في ناغورني قره باغ.جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها مناتساكانيان مع ممثلي روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، بشأن الوضع في قره باغ واتفاق وقف العمليات القتالية، حسب بيان للخارجية الأرمنية.وأشار مناتساكانيان إلى أن الدور الأساسي لتركيا في التخطيط والتحريض وخوض الحرب، التي شنتها أذربيجان على أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ)، متهما تركيا بإرسال مسلحين أجانب إلى منطقة النزاع.واستبعد الوزير الأرمني أن تكون لتركيا أي دور في عمليات حفظ السلام، وأعرب عن قلقه إزاء مصير الإرث الثقافي الأرمني في قره باغ، التي قال إنها "محتلة من قبل أذربيجان".وشدد مناتساكانيان على ضرورة مناقشة جميع المسائل المتعلقة بعملية السلام في قره باغ في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حصرا.