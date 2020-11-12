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محافظات

أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتفقد مستشفى أسوان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:12 م
الدكتورة منة عبد
الدكتورة منة عبد المقصود
أسوان_إسراء توفيق
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زارت الدكتورة منة عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، اليوم، مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، رافقها الدكتورة رغدة الجميل مدير عام إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فضلًا عن وفد من منظمة الصحة العالمية.

جاءت الزيارة لمتابعة سير العمل داخل المستشفى، كما اطلعوا على الخدمات العلاجية والتأهيلية والتثقيفية التي تقدمها المستشفى للمنتفعين من الخدمات الصحية النفسية بقطاع جنوب الصعيد والجاليات الأجنبية.

وأجرت أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والوفد المرافق لها جولة تفقدية للأقسام الداخلية، وجناح العيادات النفسية والعيادات التخصصية وعيادات الفيروسات الكبدية والمعامل.

وعقدت أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، اجتماعا مع الدكتورة الزهراء محمد شاهين مدير عام مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور محمود بدر الدين محمد نائب مدير مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، للاستماع إلى الاحتياجات الأساسية والرؤى المستقبلية.

وأبدت العديد من الملاحظات المثمرة بما يسهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتفقد مستشفى أسوان
أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتفقد مستشفى أسوان
أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتفقد مستشفى أسوان
أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتفقد مستشفى أسوان
أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتفقد مستشفى أسوان
أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتفقد مستشفى أسوان
أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتفقد مستشفى أسوان
أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتفقد مستشفى أسوان
أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتفقد مستشفى أسوان
أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتفقد مستشفى أسوان

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