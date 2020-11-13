طرق تطبيق رجيم فى الشتاء مع زيادة الجوع

يزداد وزن الكثير من الناس خلال فصل الشتاء بسبب كثرة الأكل وقلة الحركة، وحتى نوعية الأكل الغني بالسعرات الحرارية، ويتساءل الكثير من الناس عن كيفية تطبيق رجيم خلال فصل الشتاء، ويكون صحيًا مع اختيار الأطعمة المناسبة للفصل البارد.يتحدث الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، في تصريحات لـ"الدستور"، عن كيفية تطبيق رجيم في الشتاء.ويقول رامي: "عند الإحساس بالجوع يجب التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف كالحبوب الكاملة والخضار والفواكه، أو تناول الشوربة الساخنة الخفيفة غير المحضرة من الكريمات الدسمة، والتقليل من تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه ذات السكر الطبيعي".ويستكمل: "التركيز على المشروبات الساخنة الصحية كالجنزبيل والشاي الأخضر، وزيادة عدد الوجبات اليومية وتقسيمها لـ 6 وجبات بدل 3، بحيث يكون عدد الوجبات أكثر مع تقليل كمية الطعام وتخصيص أهمية كبرى للفطار صباحًا، والحرص على أن تكون الوجبات غنية بالأطعمة الصحية خاصة الخضار والفواكه".وعن تقسيم الوجبات، يقول الدكتور رامي: "يعتمد رجيم الشتاء على زيادة عدد الوجبات مع تقليل كمية الطعام مثلا:- الإفطاركوب من الشاي الأخضر أو القهوة بدون سكر، مع نصف ثمرة تفاح أو ثمرة موز لتنشيط الجسم.- ما بين الإفطار والغداءثمرة فاكهة واحدة أو 4 ملاعق كبيرة من الجبن البيضاء مع شريحة من الخبز الأسمر.-الغداءطبق من السلطة الخضراء، والطبق الرئيسي يتكون من السمك المشوي أو صدر دجاجة مشوي ثم طبق سلطة فواكه.- ما بين الغداء والعشاءنصف كوب من الفواكه المجففة مع كوب من الشاي الأخضر.- العشاءطبق من السلطة الخضراء مع 4 مربعات صغيرة من الجبن البيضاء الخالية من الدسم و1 بيضة مسلوقة.