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طرق تطبيق رجيم فى الشتاء مع زيادة الجوع

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
رجيم
رجيم
سلمى بدر
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يزداد وزن الكثير من الناس خلال فصل الشتاء بسبب كثرة الأكل وقلة الحركة، وحتى نوعية الأكل الغني بالسعرات الحرارية، ويتساءل الكثير من الناس عن كيفية تطبيق رجيم خلال فصل الشتاء، ويكون صحيًا مع اختيار الأطعمة المناسبة للفصل البارد.

يتحدث الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، في تصريحات لـ"الدستور"، عن كيفية تطبيق رجيم في الشتاء.

ويقول رامي: "عند الإحساس بالجوع يجب التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف كالحبوب الكاملة والخضار والفواكه، أو تناول الشوربة الساخنة الخفيفة غير المحضرة من الكريمات الدسمة، والتقليل من تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه ذات السكر الطبيعي".

ويستكمل: "التركيز على المشروبات الساخنة الصحية كالجنزبيل والشاي الأخضر، وزيادة عدد الوجبات اليومية وتقسيمها لـ 6 وجبات بدل 3، بحيث يكون عدد الوجبات أكثر مع تقليل كمية الطعام وتخصيص أهمية كبرى للفطار صباحًا، والحرص على أن تكون الوجبات غنية بالأطعمة الصحية خاصة الخضار والفواكه".

وعن تقسيم الوجبات، يقول الدكتور رامي: "يعتمد رجيم الشتاء على زيادة عدد الوجبات مع تقليل كمية الطعام مثلا:

- الإفطار
كوب من الشاي الأخضر أو القهوة بدون سكر، مع نصف ثمرة تفاح أو ثمرة موز لتنشيط الجسم.

- ما بين الإفطار والغداء
ثمرة فاكهة واحدة أو 4 ملاعق كبيرة من الجبن البيضاء مع شريحة من الخبز الأسمر.

-الغداء
طبق من السلطة الخضراء، والطبق الرئيسي يتكون من السمك المشوي أو صدر دجاجة مشوي ثم طبق سلطة فواكه.

- ما بين الغداء والعشاء
نصف كوب من الفواكه المجففة مع كوب من الشاي الأخضر.

- العشاء
طبق من السلطة الخضراء مع 4 مربعات صغيرة من الجبن البيضاء الخالية من الدسم و1 بيضة مسلوقة.

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