توفيت قبل زفافها بأيام.. التصريح بدفن «عروس المنيا»

صرحت نيابة مركز المنيا تحت إشراف المستشار تامر مطيع بدفن جثة طالبة عثر على جثتها كافية بكوبري قرية زهرة بعد اختفائها 3 أيام، بعد أن تم تشريح جثتها.وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف غموض وملابسات الحادث.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بالعثور على جثة الطالبة رحمة محمد عبد المعز 20 سنة، طالبة بالصف الثاني بالمعهد الفني الصحي طافية بنهر النيل بعد اختفائها 3 أيام، وتبين أن الطالبة كان من المقرر إقامة حفل زفافها الأسبوع القادم.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتم انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.