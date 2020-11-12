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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

خبير يوضح كيف أثر فيروس كورونا على البيئة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:33 م
البيئة
البيئة
أريج الجيار
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قال الخبير البيئي أحمد فتحي إن كورونا أدت إلى مجموعة من الآثار الإيجابية والسلبية، وكثير من الدول حول العالم توقفت المصانع بها، خاصة الصين ما أثر على نسبة الكربون التي تصدر من المصانع والأتوبيسات وعوادم السيارات والقطارات، وذلك ساهم في تحديث جودة الهواء.

أضاف الخبير البيئي، لـ"الدستور"، أن قلة النشاط البشرى فى كثير من المناطق أو المحميات الطبيعية والمناطق التكنولوجية ساهم في الحفاظ على الكائنات الحية أن تسترد صحتها وتكيّفها مع البيئة.

أوضح أن كورونا أثرت بالسلب على البيئة بارتفاع نسبة المخلفات التى تتمثل فى الكمامات الطبية، وتصنف المخلفات الطبية بأنها شديدة الخطورة، مؤكدا أن كورونا أثرت بشكل إيجابي على الهواء والجو والبيئة المحيطة فى التنوع البيولوجي، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للحفاظ على كوكب الأرض لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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