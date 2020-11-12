تأييد إعدام 3 قتلوا صاحب شركة وزوجته الروسية بشرم الشيخ

أيدت محكمة النقض الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات جنوب سيناء، في يوليو 2018 بالإعدام على 3 أشخاص هم و"طه. ح. ع" و"أحمد. س. ا" و"محمد. م"، أدينوا بقتل صاحب شركة سياحية وزوجته الروسية في مدينة شرم الشيخ.وتعود تفاصيل القضية لعام ٢٠١٧ عندما ألقت مباحث شرم الشيخ القبض على المتهمين الثلاثة لاتهامهم بقتل صاحب الشركة السياحية وزوجته الروسية بعد ساعات من وقوع الحادث في إحدى الفيلات بالقرب من منتجع أمواج بمنطقة نبق.وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، وقت ارتكاب الواقعة بلاغا من قسم نبق يفيد وقوع حادث قتل صاحب شركة سياحية يدعى "على. ف" مصرى إيطالى 40 سنة، وزوجته ألكسندرا، 40 سنة روسية الجنسية حيث عثر عليهما مذبوحين داخل الفيلا التى يقيمان بها وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث جنائي، حيث استخدم فيه القاتل آلة حادة لقتل صاحب الشركة السياحية وزوجته الروسية بعد وقوع خلاف ومشاجرة بينهم نتيجة خلافات مالية.وأكدت تحريات المباحث، أن المتهم الأول قريب وبلديات المجنى عليه وأنه اصطحبه من قريتهم ليتولى إدارة أعماله بشرم الشيخ ونظرا لخلاف بينهم على الإيرادات ولمروره بضائقة مالية قرر التخلص من بلدياته وزوجته وقام بشراء طبنجة لقتل المتهم واتفق مع اثنين من العاملين معه لتنفيذ الجريمة وسرقة الخزينة الخاصة بالمجنى عليه وزوجته بعد علمه بسفرهما إلى الخارج.ووضع المتهم خطة لتنفيذ الجريمة لكن شريكيه رفضا الضرب بالنار حتى لا تتجمع حولهم الجيران فقام بالاتفاق مع المتهم الثانى على اصطحاب المجنى عليه خارج الفيلا بعيدا عن زوجته، على أن يقوم الثانى بشل حركته من الخلف وقيام الأول بذبحه بسكين.