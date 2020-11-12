رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد إعدام 3 قتلوا صاحب شركة وزوجته الروسية بشرم الشيخ

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:14 م
إعدام
إعدام
طباعة
أيدت محكمة النقض الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات جنوب سيناء، في يوليو 2018 بالإعدام على 3 أشخاص هم و"طه. ح. ع" و"أحمد. س. ا" و"محمد. م"، أدينوا بقتل صاحب شركة سياحية وزوجته الروسية في مدينة شرم الشيخ.

وتعود تفاصيل القضية لعام ٢٠١٧ عندما ألقت مباحث شرم الشيخ القبض على المتهمين الثلاثة لاتهامهم بقتل صاحب الشركة السياحية وزوجته الروسية بعد ساعات من وقوع الحادث في إحدى الفيلات بالقرب من منتجع أمواج بمنطقة نبق.

وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، وقت ارتكاب الواقعة بلاغا من قسم نبق يفيد وقوع حادث قتل صاحب شركة سياحية يدعى "على. ف" مصرى إيطالى 40 سنة، وزوجته ألكسندرا، 40 سنة روسية الجنسية حيث عثر عليهما مذبوحين داخل الفيلا التى يقيمان بها وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث جنائي، حيث استخدم فيه القاتل آلة حادة لقتل صاحب الشركة السياحية وزوجته الروسية بعد وقوع خلاف ومشاجرة بينهم نتيجة خلافات مالية.

وأكدت تحريات المباحث، أن المتهم الأول قريب وبلديات المجنى عليه وأنه اصطحبه من قريتهم ليتولى إدارة أعماله بشرم الشيخ ونظرا لخلاف بينهم على الإيرادات ولمروره بضائقة مالية قرر التخلص من بلدياته وزوجته وقام بشراء طبنجة لقتل المتهم واتفق مع اثنين من العاملين معه لتنفيذ الجريمة وسرقة الخزينة الخاصة بالمجنى عليه وزوجته بعد علمه بسفرهما إلى الخارج.

ووضع المتهم خطة لتنفيذ الجريمة لكن شريكيه رفضا الضرب بالنار حتى لا تتجمع حولهم الجيران فقام بالاتفاق مع المتهم الثانى على اصطحاب المجنى عليه خارج الفيلا بعيدا عن زوجته، على أن يقوم الثانى بشل حركته من الخلف وقيام الأول بذبحه بسكين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

إخلاء سبيل المتهم بالإساءة إلى والدته المسنة بالشرقية

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

الصور

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

تنبيه عاجل من «تعليم الجيزة» للمدارس بشأن كورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

لأول مرة.. علماء يرصدون «الحبار المخيف» قرب أستراليا

«الدستور» تهنئ الزميل خالد عادل بمناسبة حفل زفافه

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

التعرق دون سبب يشير لمرض خطير

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

يسري عبدالله: «الأميرة والرجل من العامة» تحقق الأثر النفسي داخل متلقيها

محمد سليم شوشة: «الأميرة والرجل من العامة» تمثل جماليات الخطاب السردي

محمد رفيع: ثنائية الرجل والمرأة واضحة في «الأميرة والرجل من العامة»

أسامة الحداد: «الأميرة والرجل من العامة» عبرت عن تنوع في تقنيات الكتابة