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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط هارب من حكم بالسجن 3 سنوات في الجيزة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:02 م
سقوط هارب
سقوط هارب
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي رئيس المباحث من ضبط عاطل هارب من حكم بالسجن 3 سنوات في قضية الشروع في قتل بالجيزة حال اختبائه في دائرة القسم.

ألقى النقيب أحمد الدالي معاون مباحث قسم حلوان، بناء على تحريات سابقة، القبض على "محمود ع" 49 سنة عاطل ومقيم قرية المنيا الصف الجيزة، والمطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 14624 لسنة 2016 جنايات حلوان شروع فى قتل والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات جلسة 25/5/2019م.

فيما أمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فور إخطاره باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

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