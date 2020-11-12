«بلد التطرف».. تحقيقات بريطانية في تهديدات قطر للشهود بقضية تمويل الإرهاب

بدأت شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة، التحقيق في مزاعم بأن الشهود والمدعين في قضية تمويل الإرهاب، تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين العاملين في دولة قطر، حسبما أُوردت المحكمة البريطانية العليا.





وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن ظهور مزاعم بشأن إفساد مسار العدالة في جلسة الاستماع في لندن يوم الأربعاء، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة القطري.





وقال بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من المطالبين السوريين، للمحكمة العليا، إن التدخل في العدالة اتخذ شكل "المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة والإغراءات الإجرامية".





ووفقًا لما ذكرته الصحيفة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، يقول المطالبون إنهم فروا إلى هولندا بعد تدمير منازلهم على يد جبهة النصرة الإرهابية، التي تسيطر أجزاء من شمال سوريا.





وأضاف أنهم يقاضون البنك القطري لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، فيما نفى البنك ارتكاب أي مخالفات.



