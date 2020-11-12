رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«بلد التطرف».. تحقيقات بريطانية في تهديدات قطر للشهود بقضية تمويل الإرهاب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:42 م
جريدة الدستور
طباعة
بدأت شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة، التحقيق في مزاعم بأن الشهود والمدعين في قضية تمويل الإرهاب، تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين العاملين في دولة قطر، حسبما أُوردت المحكمة البريطانية العليا.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن ظهور مزاعم بشأن إفساد مسار العدالة في جلسة الاستماع في لندن يوم الأربعاء، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة القطري.

وقال بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من المطالبين السوريين، للمحكمة العليا، إن التدخل في العدالة اتخذ شكل "المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة والإغراءات الإجرامية".

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، يقول المطالبون إنهم فروا إلى هولندا بعد تدمير منازلهم على يد جبهة النصرة الإرهابية، التي تسيطر أجزاء من شمال سوريا.

وأضاف أنهم يقاضون البنك القطري لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، فيما نفى البنك ارتكاب أي مخالفات.

موضوعات متعلقة

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

القصة الكاملة لإساءة يوسف هاني للنبي محمد والعقوبة المتوقعة بعد القبض عليه

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

الصور

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

تنبيه عاجل من «تعليم الجيزة» للمدارس بشأن كورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

لأول مرة.. علماء يرصدون «الحبار المخيف» قرب أستراليا

«الدستور» تهنئ الزميل خالد عادل بمناسبة حفل زفافه

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

التعرق دون سبب يشير لمرض خطير

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

يسري عبدالله: «الأميرة والرجل من العامة» تحقق الأثر النفسي داخل متلقيها

محمد سليم شوشة: «الأميرة والرجل من العامة» تمثل جماليات الخطاب السردي

محمد رفيع: ثنائية الرجل والمرأة واضحة في «الأميرة والرجل من العامة»

أسامة الحداد: «الأميرة والرجل من العامة» عبرت عن تنوع في تقنيات الكتابة