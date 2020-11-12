«الصحة» تكشف عن الأحياء الأعلى إصابة بكورونا فى الإسكندرية

كشفت تقارير وزارة الصحة عن الأحياء الأعلى إصابة بفيروس كورونا فى محافظة الإسكندرية.وأوضحت أن منطقة المنتزه هى الأعلى إصابة بفيروس كورونا، يليها منطقة شرق إسكندرية، ثم منطقة العجمى، يليها منطقة غرب إسكندرية، ثم الجمرك، ويليها برج العرب.وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و6405 حالة وفاة.