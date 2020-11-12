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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إحالة 3 متهمين بسرقة شقة مسنة في بدر للجنايات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:04 م
متهمين بسرقة شقة
متهمين بسرقة شقة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة المتهمين بسرقة شقة سيدة مسنة بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين خالد.ح، ومحسن.خ، وأحمد. ط عاطلين وأقروا بارتكابهم جريمة سرقة شقة سيدة مسنة بمدينة بدر.

وأقروا بمراقبتهم لشقة السيدة المسنة والتأكد بتواجدها بمفردها، كما أقروا بسرقتهم لمصوغات ذهبية تقدر ب ٨٠ ألف جنيه، ومبلغ مالى ١٥ ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من مسنة يفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالى وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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