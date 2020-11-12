مريضة تعود للحركة والكلام بعد استئصال ورم بالمخ بمستشفيات جامعة المنوفية

أشاد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بنجاح فريق من جراحي المخ والأعصاب بمستشفيات الجامعة في استئصال ورم خبيث بالمخ لمريضة عمرها 41 عاما، خاصة أن جراحات المخ والأعصاب من الجراحات الدقيقة وتحتاج إلى مهارات متقدمة جدا، متمنيا مزيدا من النجاحات في تقديم خدمة طبية وعلاجية على أعلى مستوى للمجتمع.وأوضح الدكتور حسام النعماني أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ورئيس الفريق الجراحي، أن المريضة حضرت لعيادة جراحة المخ والأعصاب بالمستشفيات الجامعية تشكو من عدم الاتزان وبطء شديد بالكلام وصعوبة الحركة وبعد عمل الفحوصات الطبية المختلفة من رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وتحاليل أنسجة، تبين وجود ورم خبيث على جدار المخ أثر على الاتزان والكلام والحركة.وعلى الفور تم تجهيز المريضة لإجراء الجراحة واستئصال كامل للورم الخبيث بواسطة الميكروسكوب الجراحي، والمريضة حاليا بحالة جيدة دون أي آثار جانبية، ويوجد تحسن بصورة كبيرة في الكلام والحركة.من جانبه، وجه الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الشكر لأعضاء قسم جراحة المخ والأعصاب وللفريق الجراحي برئاسة الدكتور حسام النعماني، ومعاونة الدكتور محمد عادل حسين والدكتور أحمد سعيد منصور، وكذلك فريق التخدير برئاسة الدكتور مصطفى سعيد منصور، وطاقم تمريض عمليات جراحة المخ والأعصاب.وأشار الدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أنه تم إجراء الجراحة باستخدام الميكروسكوب الجراحي لدقته العالية في مثل هذا النوع من الجراحات فهو يعطي أفضل نتائج ويساعد في الحفاظ على أنسجة المخ.