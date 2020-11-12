الاثنين.. استئناف فعاليات نادي سينما المرأة

يواصل نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي فعالياته، الاثنين المقبل، 16 نوفمبر في تمام السادسة مساء بمركز الهناجر في دار الأوبرا المصرية.ويعرض خلال فعاليات النادي مجموعة من الأفلام القصيرة وهي "جميلة" إخراج يوسف نعمان، وفوق الركبة إخراج "لبيت عزت"، و"٨ ديسمبر وعنبر ٨ تشريح" إخراج محمد بعتر.وعقب عرض الأفلام، تقام ندوة تديرها مديرة النادى الناقدة السينمائية شاهندة محمد على وتستضيف خلالها الناقد السينمائى إسلام أحمد على لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.وشدد النادي في بيانه على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.