5 معلومات لا تعرفها عن التعافى الأخضر للاقتصاد

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع بعثة صندوق النقد الدولى، عبر الفيديو كونفرانس، خطوات مصر نحو التعافى الأخضر، في ظل مواجهة العالم لجائحة فيروس كورونا.وأكدت "فؤاد" أن الوزارة بدأت، منذ فترة، في تغيير ثقافة التعامل مع البيئة على المستوى المحلي من خلال استخدام الأدوات والتقنيات الجديدة، وخلق شراكات وأسواق تستوعب النمو الأخضر، وباعتبار أن البيئة أحد الأبعاد الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وقد كان التحدي الأكبر لدول العالم، وخاصة النامية، والتي تمر بفترات تحول اقتصادي، هو دمج البعد البيئي في الخطط والسياسات الوطنية.وتستعرض "الدستور" معلومات عن التعافي الأخضر للاقتصاد في ظل مواجهة العالم لجائحة فيروس كورونا وهي:ـ يهدف التعافي الأخضر للاقتصاد إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي.ـ ويرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي (البيئى)، لكنه يتمتع بتركيز أقوى من الناحية السياسية.ـ كما يتميز عن النُّظم الاقتصادية السابقة، بوضعه تقييمًا مباشرًا لرأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي، باعتباره ذو قيمة اقتصادية.ـ ويتمتع التعافي الأخضر للاقتصاد بنظام محاسبة بيئية كاملة التكلفة حيث يتم من خلاله تتبُّع التكاليف الخارجية التي تُعمّم على المجتمع عبر الأنظمة البيئية بشكل موثوق.ـ وبرزت الممارسات المتعلقة بالملصقات الخضراء كمعايير ملائمة لمستهلكي البيئة والتنمية المستدامة.ومن الجدير بالذكر أن العديد من الصناعات بدأت في اعتماد هذه المعايير كطرق قابلة للتطبيق بهدف تعزيز ممارساتها في مجال تخضير البيئة في الاقتصاد المُعولَم.