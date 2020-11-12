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الثقافة

يسري عبدالله: «الأميرة والرجل من العامة» تحقق الأثر النفسي داخل متلقيها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:24 م
يسري عبدالله
يسري عبدالله
خالد حماد- ايهاب مصطفى
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بدأت منذ قليل فعاليات حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «الأميرة والرجل من العامة» لمحمد إبراهيم طه بمؤسسة بتانة.

وقال الناقد والأكاديمي يسري عبدالله: «تحقق المجموعة القصصية (الأميرة والرجل من العامة) ذلك الأثر النفسي داخل متلقيها، وتتشكل من قسمين مركزيين يشكلان معا متن المجموعة المكونة من أربعة عشر قصة قصيرة».

وأضاف: «تتواتر مفردات مركزية على غرار (العباءة الفوشيا)، وتبرز سردية الحواس حيث يلوح اللون والرائحة كما في قصة رائحة البرتقال والملمس والسمع».

وتابع عبدالله: «في (أيام العباءة الفوشيا) وحدتان سرديتان عفاف وهدى وبينهما وحدة ثالثة السارد البطل الذي يتزوج عفاف ويقع في غرام العباءة الفوشيا لهدى أختها، وهناك مصطفى الابن والبطل المساعد في قصة مكثفة شأن كل نصوص المجموعة ونصوصها المقطرة بلا استطرادات أو زوائد مجانية».

وأكد: «تحضر الأيروتيكا على نحو مغاير، شفاف وجسور ومشغول بالإمتاع الفني وليس الإقحام المفتعل».

يذكر أن المجموعة صدرت عن دار النسيم، ويناقشها كل من الشاعر شعبان يوسف، الشاعر أسامة حداد، الناقدة فاطمة الصعيدي، الكاتب محمد رفيع، الدكتور يسرى عبد الله، الدكتور محمد سليم شوشة.

ومحمد إبراهيم طه كاتب وروائي مصري صدر تنوعه إنتاجه الأدبي ما بين الرواية والقصة ومن إصداراته "دموع الإبل، باب الدنيا، البجعة البيضاء، امرأة أسفل الشرفة، العابرون، سقوط النوار"، كما حاز جائزة الدولة التشجيعية 2001، جائزة الشارقة 2000، جائزة يوسف إدريس 2008، وجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2013.
يسري عبدالله: «الأميرة والرجل من العامة» تحقق الأثر النفسي داخل متلقيها
يسري عبدالله: «الأميرة والرجل من العامة» تحقق الأثر النفسي داخل متلقيها
يسري عبدالله: «الأميرة والرجل من العامة» تحقق الأثر النفسي داخل متلقيها
يسري عبدالله: «الأميرة والرجل من العامة» تحقق الأثر النفسي داخل متلقيها

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