القبض على شقيقين قتلا جدتهما في الغربية

تمكنت مباحث مركز طنطا من القبض على شقيقين قتلا جدتهما باستخدام آلة حادة بغرض السرقة بقرية شوني في مركز طنطا.كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور «م، ن» ٤٥ سنة، عامل على جثة والدته، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا والرائد محمود رسلان معاون المباحث، وأكدت التحريات أن وراء الواقعة 2 من أحفاد الجدة، وتبين أن القتل بسبب السرقة، فتم ضبطهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.