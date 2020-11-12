رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على شقيقين قتلا جدتهما في الغربية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:41 م
القبض على شقيقين
القبض على شقيقين
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تمكنت مباحث مركز طنطا من القبض على شقيقين قتلا جدتهما باستخدام آلة حادة بغرض السرقة بقرية شوني في مركز طنطا.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور «م، ن» ٤٥ سنة، عامل على جثة والدته، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا والرائد محمود رسلان معاون المباحث، وأكدت التحريات أن وراء الواقعة 2 من أحفاد الجدة، وتبين أن القتل بسبب السرقة، فتم ضبطهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

موضوعات متعلقة

تنبيه عاجل من «تعليم الجيزة» للمدارس بشأن كورونا

صعق الطلاب وهتك عرضهم.. السجن 15 عاما لمدرس بقنا

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

الصور

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

تنبيه عاجل من «تعليم الجيزة» للمدارس بشأن كورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

لأول مرة.. علماء يرصدون «الحبار المخيف» قرب أستراليا

«الدستور» تهنئ الزميل خالد عادل بمناسبة حفل زفافه

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

التعرق دون سبب يشير لمرض خطير

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

يسري عبدالله: «الأميرة والرجل من العامة» تحقق الأثر النفسي داخل متلقيها

محمد سليم شوشة: «الأميرة والرجل من العامة» تمثل جماليات الخطاب السردي

محمد رفيع: ثنائية الرجل والمرأة واضحة في «الأميرة والرجل من العامة»

أسامة الحداد: «الأميرة والرجل من العامة» عبرت عن تنوع في تقنيات الكتابة