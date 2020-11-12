4 طرق للحفاظ على إكسسوارات الذهب الصيني

- صابون غسيل الأطباق:

- معجون الأسنان:

- الشاور جيل:

- الأمونيا:

تشترى النساء مجوهرات وإكسسوارات كثيرة مصنوعة من الذهب الصيني أو مطلية بطبقة من الذهب، لكن دائما يتغير لونها وتتأكل الطبقة المطلية بها.وتتساءل الكثير من النساء عن طريقة تنظيف الذهب المطلي للحفاظ على لونه والقضاء على البقع الخضراء أو السوداء التي تظهر عليه، أو تحول لونه للبرونزي.تتحدث اليوم خبيرة الموضة مروة القاضي عن حلول بسيطة يمكن تطبيقها بالمنزل لتنظيف تلك الإكسسوارات في المنزل واستعادة لونها وبريقها.تنقع الإكسسوارات الذهبية في وعاء مليء بالماء الفاتر والقليل من سائل غسيل الأطباق وتترك لمدة ربع ساعة، ثم يتم فركها بلطف بواسطة فرشاة الأسنان، ثم غسلها بالماء الفاتر وتجففيها بمنشفة نظيفة ويتم تعريضها للهواء للتخلص من الرطوبة.حيلة آخرى تساعد على تنظيف الإكسسوارات المطلية من خلال استعمال معجون الأسنان فهو يحتوي على مكونات تساعد على التخلص من التآكل لذلك يمكن وضع القليل منه على الفرشاة وفركها به لبضع دقائق، ثم غسلها بالماء الفاتر وتجففيها جيدًا بواسطة منشفة نظيفة.يمكن استعمال سائل غسل اليدين أو الجسم "الشاور جيل" مع الماء الفاتر، وتنقع به الإكسسوارات لبضع دقائق، ثم تجفف بالمنشفة وتترك في الهواء لتستعيد لونها.يمكن لها أن تساعد في تنظيف الإكسسوارات المطلية، حيث تضاف قطرات قليلة جدًا إلى 6 أكواب من الماء وتنقع بها لدقيقة واحدة فقط، تجنبا لتأثير الأمونيا عليها ثم تغسل بالماء الفاتر وتجفف جيدًا.