وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

تابع حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، سير العمل الإداري بكافة الإدارات والوحدات والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.وزار فريق فني من المكتب الفني بالمديرية وإدارة الضمان الاجتماعي والرقابة والمتابعة، الإدارة الاجتماعية بكفر البطيخ والوحدتين الاجتماعيتين بالبستان والركابية، حيث تابعت اللجنة سير العمل ووقفت على تطبيق برنامج تكافل وكرامة.واستطلع وكيل وزارة التضامن رأي متلقي الخدمة حول مستواها وبعض شكاويهم.