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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل حكاية «في الحب سوا» من مسلسل «إلا أنا»

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:58 م
مسلسل «إلا أنا
مسلسل «إلا أنا
محمد مجدي
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ينطلق خلال شهر ديسمبر المقبل، عرض قصة "في الحب سوا" بطولة الفنانة درة من مسلسل "إلا أنا" والذي يعرض على قناة دي إم سي.

وتتناول القصة هذه المرة قضية "التبني" من خلال بطلته التي تجسد شخصيتها درة والتي تتبني طفلًا وتعيش معه في المجتمع وسط مضايقات وإيجابيات من البعض، في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة.

الحكاية من تأليف محمد الدباح وريم القماش إخراج محمود كامل، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

يعرض مسلسل "إلا أنا" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوميا من السبت للأربعاء ويعاد عرضه في صباح اليوم الجديد في العاشرة صباحًا على قناة DMC العامة ويعرض في العاشرة مساء على DMC DRAMA.

يذكر أن مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، والعمل مكون من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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