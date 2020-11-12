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الثقافة

أسامة الحداد: «الأميرة والرجل من العامة» عبرت عن تنوع في تقنيات الكتابة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:35 م
أسامة الحداد
أسامة الحداد
خالد حماد- ايهاب مصطفى
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بدأت منذ قليل فعاليات حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «الأميرة والرجل من العامة» لمحمد إبراهيم طه بمؤسسة بتانة.

قال الشاعر والناقد أسامة الحداد إن المجموعة القصصية لمحمد إبراهيم طه عبرت عن تنوع في تقنيات الكتابة، وتوظيفها لتمنح النص أفقا دلاليا مفتوحا.

وأضاف: «تبدو مساحات الحلم رحبة ولا نهائية حيث تقنية الحلم من الثيمات الرئيسة في هذا النص، فضلا عن اتساقها مع اللون الفوشيا كعلامة مركزية داخل النص، وكذا العلاقة بين الرجل والمرأة التي تشكل علامة داخل النص بداية من العنوان مرورا بالعبادة الفوشيا والمرأة التي ستلد ونهاية بالجدة الغائبة».

ولفت إلى أن الزمن داخل المجموعة بها فجوات زمنية وقفزات أضافت الكثير إلى النص من خلال الصمت في نص يعتمد على التكثيف والإشارة.

يذكر أن المجموعة صدرت عن دار النسيم، ويناقشها كل من الشاعر شعبان يوسف، الشاعر أسامة حداد، الناقدة فاطمة الصعيدي، الكاتب محمد رفيع، الدكتور يسرى عبدالله، الدكتور محمد سليم شوشة.

ومحمد إبراهيم طه كاتب وروائي مصري صدر تنوعه إنتاجه الأدبي ما بين الرواية والقصة ومن إصداراته "دموع الإبل، باب الدنيا، البجعة البيضاء، امرأة أسفل الشرفة، العابرون، سقوط النوار"، كما حاز جائزة الدولة التشجيعية 2001، جائزة الشارقة 2000، جائزة يوسف إدريس 2008، وجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2013.
أسامة الحداد: «الأميرة والرجل من العامة» عبرت عن تنوع في تقنيات الكتابة
أسامة الحداد: «الأميرة والرجل من العامة» عبرت عن تنوع في تقنيات الكتابة
أسامة الحداد: «الأميرة والرجل من العامة» عبرت عن تنوع في تقنيات الكتابة
أسامة الحداد: «الأميرة والرجل من العامة» عبرت عن تنوع في تقنيات الكتابة

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