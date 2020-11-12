التضامن تستجيب لـ«الدستور»: نقل شاب لمؤسسة معًا لإنقاذ إنسان

فى استجابة سريعة من وزارة التضامن الاجتماعي، لما نشر فى «الدستور» حول وجود شاب في بداية العشرينات من عمره، يدعى محمد عبد الباسط محمود عبده، من ذوي القدرات الخاصة، تواصلت الوزارة مع الشاب وقامت بإيداعه مؤسسة معا لإنقاذ إنسان.يقول عبده لـ"الدستور": "وأنا صغير كنت بحب أروح الجامع وأحفظ القرآن حتى تمكنت من إتمام حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم، ومن ثم أتيت من الصعيد إلى القاهرة للعمل إعمالًا بالحكمة الشهيرة أعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا".جاء الشاب العشريني إلى القاهرة بمفرده، دون أشقائه الأربعة ووالده ووالدته، لم يجد مأوى له سواء ميدان التحرير الذي اتخذه مسكنًا له، وعمل بائعًا للورود، حتى يتمكن من جمع المال لطباعة كتابه الذي لطالما حلم به منذ الصِغر، فتمكن من طباعة كتابه لأول مرة بمبلغ مالي قدره 500 جنيه، وفي المرة الثانية تكلّف 750 جنيهًا، والمرة الثالثة كانت 650 جنيهًا، يتابع محمد عبده حديثه: "أنا بيبع الكتاب بـ10 جنيهات، ونفسي يتشاف والناس كلها تقرأه، وكمان نفسي أكون إنسان عادي مش معاق زي ما الناس بتقول وأقدر ادخل مسابقات بالكتاب، وأنا قدمت في مسابقة الدولة والنتيجة في شهر 6، ونفسي أقدم مسابقة في معرض الكتاب، نفسي ارتاح وأبقى ناجح وحاجة كبيرة، أنا مش طمعان في حاجة أنا طمعان في حاجة واحدة بس إن أنا أوصل صوتي للناس وأنجح".واختتم قوله: "نفسي الرئيس السيسي يساعدني ويوفر لي مسكن لكي أتمكن من الإبداع والكتابة، نفسي يبقي ليا بيت وشغلانة اتسند عليها".