للبدناء.. 5 نصائح لو هتشترى «هدوم الشتاء»

«الأقمشة الخفيفة»

«بلاش ياقات»

«بلاها ملابس قصيرة»

يعتبر شراء الملابس للأشخاص أصحاب الأوزان العالية، من الأمور المرهقة، فالحصول على ملابس "ع الموضة" تحتاج إلى معاناة كبيرة.ففى هذا التقرير، نقدم عدد من النصائح عند شراء الملابس للأشخاص البدناء، وفقًا لما ذكره موقع "hellomagazine" الخاص بالموضة.«ابعد عن المخطط»نصح خبراء الأزياء والموضة، بضرورة الابتعاد عن شراء الملابس "المخططة" فهذا يضيف إحساس بالضخامة بعض الشئ.«البس على مقاسك»من الأخطاء الشائعة عند شراء الملابس للأشخاص البدناء هو شراء الملابس الواسعة، حيث قال خبراء الموضة إن الملابس الواسعة تساهم بشكل كبير فى إظهار الجسم أضخم.كما أكد خبراء الموضة، ضرورة شراء الملابس المصنوعة من الأقمشة الخفيفة، بالإضافة إلى الملابس التى لا تحمل تفاصيل كثيرة.نوه خبراء الموضة، بضرورة شراء الملابس ذات "الياقات" حرف V، وتجنب شراء الملابس ذات الياقات الكبيرة.ابتعد عن شراء الملابس القصيرة والضيقة، فهى تساهم بشكل كبير فى إظهار الجسم بشكل أكبر، بالإضافة إلى الابتعاد عن شراء الملابس الفاتحة والسادة.