إيطاليا تسجل 37978 إصابة جديدة بكورونا و636 وفاة

قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، إنها سجلت 37978 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعًا من 32961 حالة أمس الأربعاء.كما رصدت الوزارة 636 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 ارتفاعا من 623 في اليوم السابق، وذلك في أعلى رقم منذ السادس من أبريل.وبلغ عدد الإصابات في إيطاليا منذ ظهور المرض لأول مرة في فبراير 1.066 مليونًا، بينما توفي 43589 حتى الآن جراء الفيروس.