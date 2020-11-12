بايدن يعزي عائلات ضحايا تحطم مروحية حفظ السلام بالقرب من «بئر سبع»

وأعرب السفير الأمريكي بالقاهرة، ‏ جوناثان كوهين، عن تعازيه لوفاة ثمانية من أفراد القوى متعددة الجنسيات والمراقبين إثر حادث تحطم مروحية بالقرب من مدينة "بئر سبع"





وقال في بيان: "هؤلاء الأمريكيون الستة ومواطن فرنسي، وآخر تشيكي، يجسدون الروح النبيلة لحفظ السلام بين شركائنا في إسرائيل ومصر".





وقال: "خالص تعازينا لأسرهم والقوة متعددة الجنسيات والمراقبون.. سنظل دوما نذكر تضحياتهم وخدمتهم من أجل السلام".



قدم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، العزاء لعائلات ضحايا تحطم مروحية حفظ السلام قبالة شرم الشيخ.