براتب 2200 جنيه.. القوى العاملة تعلن فرص عمل ببورسعيد

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى الشركات بمحافظة بورسعيد، وذلك براتب 2200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 10 عمال إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره على 35 سنة، ولديه ترخيص مزاولة مهنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 3776661، أو 01223484028، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، جنوب بورسعيد.