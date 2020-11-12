قنصلية فلسطين بالإسكندرية تقيم مراسم عزاء لصائب عريقات

نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين في الإسكندرية مراسم وسجل عزاء للقائد الوطني الكبير الراحل، كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات «أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية – عضو اللجنة المركزية لحركة فتح»، الذي وافته المنية في العاصمة الفلسطينية القدس يوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمان القائد الراحل من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.واستقبل السفير حسام الدباس قنصل عام دولة فلسطين، عميد السلك القنصلي بالإسكندرية المعزين في وفاة القائد الكبير، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي بالإسكندرية، وأعضاء مجلس الشيوخ المصري، وأعضاء البرلمان المصري وقيادات الأحزاب السياسية ولفيف من ممثلي المؤسسات العامة، وأبناء الجالية الفلسطينية بالإسكندرية وأصدقاء دولة فلسطين.