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اقتصاد

عضو برجال الأعمال المصريين يثمن زيارة وفد حكومي للعراق

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:52 م
جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين
أسماء إبراهيم
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ثمن محمد سعدة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء للعراق، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستفتح فرص ومجالات للاستثمار وتنمية العراق.

أضاف أن لديه تجربة في الاستثمار في العراق لأكثر من 5 سنوات، لافتًا إلى أن السوق العراقية له طريقة معينة في التعامل، وتحديات عديدة يمكن التغلب عليها بوجود شريك محلي.

وأكد أهمية عقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف القنوات الاقتصادية ومنظمات الأعمال المصرية ومنها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز التمثيل التجاري للاستعداد الجيد للسوق العراقية خاصة في ظل اهتمام كبير من الشركات المصرية.

جاء ذلك خلال ندوة رقمية عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين، مع الوزير المفوض التجاري أحمد زكي مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي بالتمثيل التجاري المصري، والمستشار التجاري ماجد سابق رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد في إطار بحث نتائج وتوصيات الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلى العراق على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

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