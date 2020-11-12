«ديزني» تؤجل عرض «واندافيجن» على منصتها ديزني بلاس حتى يناير

أعلنت شركة ديزني، اليوم الخميس، أن مسلسل "واندافيجن" من إنتاج أستوديوهات مارفل سيعرض على منصتها الرقمية ديزني بلاس يوم 15 يناير بدلا من ديسمبر.والمسلسل من بين عدة مسلسلات مهمة تعول عليها ديزني لاجتذاب مشاهدين جدد لمنصة ديزني بلاس، التي دشنتها قبل عام.والمسلسل الذي تبلغ مدة عرضه ست ساعات هو أول عمل من إنتاج أستوديوهات مارفل أنتج خصيصا لمنصة ديزني بلاس. وهو من بطولة إليزابيث أولسن في دور البطلة الخارقة سكارلت ويتش وبول بيتاني في دور فيجن. وظهرت الشخصيتان من قبل في سلسلة أفلام (أفنجرز) "المنتقمون".وأعلنت ديزني في أغسطس أن منصة ديزني بلاس، المنافسة لنتفليكس، سجلت أكثر من 60 مليون مشترك.