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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«لجنة كورونا» بجامعة سوهاج تصدر 10 قرارات لمواجهة الموجة الثانية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:29 م
أحمد عزيز
أحمد عزيز
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم، ١٠ قرارات احترازية لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من انتشار الفيروس، خلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الصيدلة، ولفيف من مديري عموم الإدارات المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة ناقشت مستجدات الوضع الراهن المتعلق بالموجة الثانية لفيروس كورونا عقب ما أعلنته البيانات الرسمية من الجهات المختصة بتزايد في أعداد الإصابات.

وأشار أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة إلى أن اللجنة اتخذت عدة قرارات للحفاظ على سلامة كل منتسبي الجامعة واستكمال العام الدراسي دون توقف ومنها:

١- فصل الطلاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات داخل قاعات الدروس المختلفة وفي التجمعات الرسمية داخل القاعات أو خارجها.

٢- إلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بارتداء الكمامة خلال ساعات العمل الرسمية.

٣- تشكيل لجنة مختصة للمراقبة والمرور على كل الأماكن الخاصة بتواجد الطلاب والعاملين وضبط المخالفين منهم لارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم كما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء.

٤- عدم السماح لأي طالب بدخول قاعات المحاضرات لغير المجموعة المقيد بها اسمه.

٥- تخصيص أماكن بالحرمين الجامعي الجديد والقديم للكشف على الحالات المشتبه في إصابتها وعزلها لحين التعامل معها، في حالة ثبوت الإصابة.

٦- تكليف أطباء الامتياز بالطوارئ بالتواجد بالتناوب بمقرات المدن الجامعية بالحرمين الجديد والقديم.

٧- تكليف مدير عام الشئون الإدارية بمتابعة عمليات التطهير والتعقيم وتوافر المطهرات في جميع منشآت الجامعة ورفع تقرير اسبوعي عن مجمل الأعمال.

٧- توقيع العقوبات القانونية على أي موظف يثبت عدم تواجده في مكان عمله في الوقت المحدد من أطقم التمريض.

٨- التأكيد على عمداء الكليات بتوزيع الطلاب على مجموعات تحقق خاصية التباعد الاجتماعي وإلغاء جميع الحفلات والتجمعات الغير علمية.

٩- عدم بدء المحاضرات بدون ارتداء الكمامات للجميع.

١٠- التأكيد على سائقي المركبات وحافلات الجامعة بعدم التحرك بدون ارتداء الجميع للكمامات.

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