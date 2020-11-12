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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحباط هجرة 100 شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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أحبطت وحدات الحرس البحري التونسي 3 عمليات للهجرة غير الشرعية في ليلة واحدة ضمت أكثر من 100 مهاجر، من بينهم مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأفادت وزارة الداخلية بأن وحدات الحرس البحري لاحظت مركبا يقل 12 شخصا وآخر يضم 19 شخصا في سواحل ولاية صفاقس ليلة الثلاثاء- الأربعاء.

كما ضبط الحرس الوطني 82 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.

ويجري إحباط عمليات للهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية بشكل يومي، على الرغم من القيود التي فرضتها السلطات الإيطالية على أنشطة منظمات الإنقاذ غير الحكومية.

وتضغط إيطاليا بشكل خاص للتوصل إلى خطط عمل مع تونس لمنع تدفق المهاجرين.

وتفيد إحصائيات رسمية في إيطاليا بوصول أكثر من ثمانية آلاف مهاجر تونسي بطرق غير شرعية عبر البحر العام الجاري.

ومن بين هؤلاء منفذ اعتداء نيس الإرهابي، المواطن التونسي، الذي دخل فرنسا قادما من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي وصلها في سبتمبر الماضي على متن قارب.

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