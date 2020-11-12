عرض مسرحية «جنة هنا» على مسرح الغد

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، الأحد المقبل، في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح الغد بالعجوزة، حيث يستمر العرض أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع."جنة هنا" من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.