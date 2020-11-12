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الثقافة

محمد سليم شوشة: «الأميرة والرجل من العامة» تمثل جماليات الخطاب السردي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:35 م
ندوة محمد إبراهيم
ندوة محمد إبراهيم طه
خالد حماد- ايهاب مصطفى
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بدأت منذ قليل فعاليات حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «الأميرة والرجل من العامة» لمحمد إبراهيم طه بمؤسسة بتانة.

وفي كلمته، أشار الناقد محمد سليم شوشة أن الجديد في مجموعة «الأميرة والرجل من العامة» تمثل جماليات الخطاب السردي فيما يعرف بسرد ما بعد الحداثة.

ولفت إلى أن المجموعة تتمثل الذاتي والفردي ويتماس بدوره مع الوجود الكلي.

وأكد أن صورة المرأة عند محمد إبراهيم طه، وهي دائما تتمثل شخصية الأميرة بكل ما فيها من سحر ليس بالمعنى الكلاسيكي والطبقي، لكن بالمعنى العام.

ونوه إلى أن المجموعة مشغولة بشعرية التفاصيل «شعرية الجسد» وتتأتي عبر السارد المركزي.

يذكر أن المجموعة صدرت عن دار النسيم، ويناقشها الشاعر شعبان يوسف، الشاعر أسامة حداد، الناقدة فاطمة الصعيدي، الكاتب محمد رفيع، الدكتور يسري عبدالله، الدكتور محمد سليم شوشة.

كما يشار إلى أن محمد إبراهيم طه كاتب وروائي مصري صدر تنوعه إنتاجه الأدبي ما بين الرواية والقصة ومن إصداراته "دموع الإبل، باب الدنيا، البجعة البيضاء، امرأة أسفل الشرفة، العابرون، سقوط النوار"، كما حاز جائزة الدولة التشجيعية 2001، جائزة الشارقة 2000، جائزة يوسف إدريس 2008، وجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2013.

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