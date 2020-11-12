بايدن للبابا فرنسيس: لنعمل معًا بشأن قضايا المناخ واستقبال اللاجئين

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في مكالمة هاتفية مع البابا فرنسيس، اليوم الخميس، عن الرغبة في العمل معا بشأن قضايا تتعلق بتغير المناخ واستقبال ودمج المهاجرين واللاجئين.وأشار بيان صدر عن فريق بايدن- هاريس الانتقالي، نقلته وكالة آكي الإيطالية، إلى أن المحادثة الهاتفية التي جرت اليوم تضمنت شكر الرئيس المنتخب لقداسة البابا على الإعراب عن مباركته وتهنئته بفوز مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.كما أبدى بايدن، الذي سيكون ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ الولايات المتحدة بعد جون كينيدي، التقدير لقيادة قداسة البابا لتعزيز السلم والصلح والروابط الإنسانية المشتركة حول العالم.وعبر الرئيس المنتخب، في ختام البيان، عن رغبته في "العمل سويًا، على أساس الإيمان المشترك بالكرامة والمساواة بين جميع البشر، في قضايا مثل رعاية المهمشين والفقراء، ومعالجة أزمة تغير المناخ واستقبال وإدماج المهاجرين واللاجئين في مجتمعاتنا".