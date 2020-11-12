رئيس «تيجراي الإثيوبي»: سنتغلب على توغل الجيش الاتحادي

أكد ديبريتسيون جيبرمايكل، رئيس جبهة تحرير شعب تيجراي الإثيوبية المعارضة، الخميس، أن قواته ستتغلب على توغل الجيش الاتحادي في إقليم تيجراي الذي يرأسه، فيما اتهم إريتريا المجاورة بالانضمام إلى الصراع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.وقال جيبرمايكل، في مقابلة هاتفية الخميس، إن القوات الحكومية تشن غارات جوية يومية على تيجراي منذ أن بدأت بمهاجمة المنطقة يوم 4 نوفمبر.وأضاف أن القوات الإريترية استخدمت المدفعية الثقيلة في ضرب مدينة همورا، التي تعتبر إحدى النقاط الساخنة الرئيسية للنزاع في غرب تيجراي.وأضاف جيبرمايكل أنه بالرغم من الهجوم "فإننا ما زلنا صامدين.. هؤلاء الناس لا يستطيعون هزيمتنا.. لا يمكن أن نتعرض للهزيمة".وتصاعدت حدة التوتر في تيجراي منذ ثمانية أيام، حيث اندلع القتال في الإقليم وخلّف ما لا يقل عن 550 قتيلًا ومئات الجرحى، وأجبر الآلاف على الهروب إلى السودان المجاور.وأصدر رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أوامره للجيش بمهاجمة المتمردين ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش من قبل قوات الجبهة التي تعد الحزب الحاكم للإقليم، فيما نفت مسئوليتها عن الهجوم.