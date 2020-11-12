المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل صديقه عاكس شقيقته بشبرا

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسن اليمني وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وعمرو عبداللطيف وأمانة سر عصام ترك، بالسجن المشدد 7 سنوات على عاطل قتل صديقه لمعاكسة شقيقته بشبرا.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "ع.م" قتل المجني عليه "محمد أحمد" عمدًا بغير سبق وإصرار، مستخدمًا في تلك الجريمة سلاح أبيض "مطواه"، فطعن المجني عليه عدة طعنات في صدره، فيما ورد تقرير الطب الشرعي أن تلك الطعنات أودت بحياته.وأشارت التحقيقات إلى أن حدوث تلك الواقعة جاء عندما علم المتهم أن صديقه عاكس شقيقته وبنشوب مشاجرة بينهما تعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلا.